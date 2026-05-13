Más de 400 jóvenes se inscriben en el foro sobre el futuro de la democracia en Brasilia

El evento, que se celebrará los días 19 y 20 de mayo en Brasilia, representa un espacio de diálogo para los jóvenes de la región para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la democracia en estos tiempos.

De los 431 interesados, la organización del evento seleccionará aproximadamente unos 130, quienes representarán durante las jornadas de debate la diversidad y las inquietudes de la juventud latinoamericana.

El núcleo del encuentro serán los laboratorios de políticas públicas, en los que los participantes se reunirán para debatir seis temas críticos.

Los resultados de estas mesas definirán los ejes principales del debate general y servirán de base para la redacción de una declaración consensuada que recogerá las aspiraciones y demandas de los participantes.

Incluso los jóvenes podrán votar en tiempo real qué escenarios de futuro consideran más probables y aquellos que ellos consideran ideales para el porvenir de sus naciones.

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El programa contará con un panel de expertos en gobernanza de organismos internacionales y del sistema judicial, así como legisladores federales, autoridades nacionales, académicos y analistas políticos, quienes mantendrán un diálogo directo con los jóvenes participantes.

Además, los jóvenes participantes realizarán una visita guiada a las sedes de los tres poderes de Brasil: el Supremo Tribunal Federal, el Congreso Nacional y el Palacio presidencial del Planalto junto a la Cancillería brasileña.

Durante el evento, se presentarán los resultados de la investigación Puentes para la Convergencia, organizada junto a la ONG Viração, sobre la percepción de los jóvenes de América Latina y el Caribe sobre el presente y el futuro de los debates públicos.

Esta encuesta, que contó con las respuestas de 253 personas de entre 18 y 29 años, servirá para impulsar diálogos y políticas públicas que garanticen una mayor participación y nuevas oportunidades para las juventudes.

El foro, que también cuenta con el apoyo de la Biblioteca Nacional y la Secretaría de Economía Creativa del Distrito Federal, contará con transmisión en español abierta para fomentar la participación remota de jóvenes, quienes podrán interactuar enviando preguntas y aportando su opinión mediante una encuesta digital sobre escenarios de futuro.