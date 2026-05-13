Moscú insiste que fin de combates y negociaciones plenas con Kiev requieren entrega Donbás

"Para que se logre un alto el fuego y se abra el camino para unas negociaciones de paz plenas (...) Zelenski debe ordenar a las fuerzas armadas ucranianas que cesen el fuego y abandonen el territorio del Donbás, el territorio de las regiones rusas", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Agregó que solo entonces habrá un alto el fuego y las partes podrán sentarse a negociar. Asimismo, aseguró que esas negociaciones serán "muy difíciles" y contendrán una "gran cantidad de detalles importantes".

Zelenski mantiene que la Constitución le impide realizar concesiones territoriales y, además, exige garantías de seguridad a los países de la OTAN.

El Kremlin ya rebajó el martes las expectativas de un pronto fin de la guerra de Ucrania al matizar los últimos comentarios al respecto del presidente ruso, Vladímir Putin.

"El presidente afirmó (en rueda de prensa el 9 de mayo) que Rusia sigue abierta al diálogo (...) el trabajo acumulado en el proceso de paz nos permite afirmar que realmente se acerca a su conclusión. Pero en este contexto, no podemos hablar de nada concreto en este momento", explicó Peskov.

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Putin dijo entonces que "este asunto se acerca a su fin", aunque no concretó que quería decir con esa frase.

Tanto Rusia, como Ucrania esperan la pronta llegada de los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, para reanudar unas negociaciones de paz estancadas desde febrero, coincidiendo con el estallido del conflicto con Irán.

La campaña primaveral del ejército ruso en el Donbás, cuyo objetivo es tomar la quinta parte de esa región bajo control de Kiev, apenas ha tenido éxito.