Netanyahu se reunió en secreto con el presidente de Emiratos durante la guerra con Irán

"Esta visita propició un avance histórico en las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos", añade el texto, sobre un país que fue el primero en 2020 en sumarse a los Acuerdos de Abraham a fin de normalizar relaciones con Israel.

Después de Emiratos también firmaron estos acuerdos de normalización diplomática -mediados por Estados Unidos- Baréin, Sudán y Marruecos.

Durante la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, Emiratos Emiratos interceptó unos 550 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.260 drones lanzados por la República Islámica en represalia por las agresiones contra su territorio, según su Ministerio de Defensa.

Y ayer, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, confirmó que Israel envió una batería del sistema de defensa antiaérea, conocido como Cúpula de Hierro, a los Emiratos para que pudieran defenderse de los ataques de Irán, según declaró en una conferencia en Tel Aviv de la que se hicieron eco medios locales.