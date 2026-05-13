Orsi destaca que Michelle Bachelet dejó huella en la historia de Latinoamérica

"Recibí a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Siempre es un honor dialogar con quienes han dejado huella en la historia latinoamericana", indicó Orsi en su cuenta de Instagram.

El encuentro se llevó a cabo en la sede del Poder Ejecutivo y también participaron el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, y el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

La expresidenta había visitado Uruguay el 8 de octubre del pasado año y ese día mantuvo una reunión con Orsi en la que dialogaron sobre la importancia de que la próxima secretaria general de Naciones Unidas fuera una mujer latinoamericana.

Por otra parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió este lunes en Brasilia a Bachelet y le refrendó su apoyo a la candidatura para secretaria general de la ONU.

El presidente brasileño declaró que la experiencia de Bachelet como jefa de Estado chilena y su conocimiento "profundo" de Naciones Unidas la habilitan para ser la primera mujer latinoamericana a liderar la organización.

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Este miércoles, Bachelet participará en el 'Encuentro de Mujeres Políticas de América Latina', un evento impulsado por IDEA Internacional "para fortalecer la democracia paritaria frente a los desafíos tecnológicos y geopolíticos".

La inauguración oficial del seminario estará a cargo de la vicepresidenta de Uruguay, Carolina Cosse; el embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz; y la directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, Marcela Ríos Tobar.

Mientras tanto, el seminario 'Geopolítica, multilateralismo y riesgos para la democracia paritaria en el nuevo orden internacional' contará con una conferencia magistral de Bachelet.