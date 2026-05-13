Republicanos bloquean por séptima vez en Senado intento demócrata de frenar guerra de Irán

Aunque los republicanos rechazaron casi por unanimidad la resolución -la moción fracasó por 49 votos frente a 50-, hubo tres senadores republicanos que rompieron con su partido y se sumaron a las filas demócratas.

La senadora republicana Lisa Murkowski se sumó a Susan Collins y a Rand Paul, que ya habían votado en contra en distintas ocasiones, con el objetivo de retirar a las tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.

La propuesta demócrata apela a la Ley de Poderes de Guerra de 1973 que exige que el Congreso autorice formalmente las acciones militares cuando hayan pasado 60 días desde que, por razones excepcionales, el presidente de Estados Unidos inicie la operación.

La votación del miércoles es la primera que se produce en el Senado desde que ese plazo, que comenzó a contar el 2 de marzo, terminó el pasado 1 de mayo.

Sin embargo, los republicanos argumentan que el recuento de ese plazo ha quedado suspendido por el alto el fuego vigente entre Estados Unidos e Irán.

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El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, intervino antes de la votación e instó a los republicanos a sumarse a su propuesta para frenar una guerra que se prolonga ya más de dos meses.

Además, cargó contra las declaraciones del presidente Donald Trump que aseguró el martes que no pensaba "en la situación financiera de los estadounidenses", mientras la guerra en Irán dispara el coste de vida y el precio de la gasolina.

El senador Jeff Merkley, el promotor demócrata de la resolución, aseguró que la operación militar contra Irán, denominada "Furia Épica", debería llamarse "Fracaso Épico".

"En esta situación no tenemos acceso al uranio altamente enriquecido, hemos fortalecido a los sectores más intransigentes [iraníes], hemos debilitado a los reformistas y hemos dañado nuestra relación con nuestros aliados”, concluyó Merkley en su intervención antes de la votación.

Aunque estas resoluciones para frenar la guerra de Irán tienen pocas posibilidades de prosperar, los demócratas las presentan cada semana para presionar y forzar a los republicanos a pronunciarse sobre la intervención militar de Estados Unidos en Oriente Medio.