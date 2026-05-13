Rusia ha lanzado desde la pasada medianoche al menos 800 drones contra Ucrania

Zelenski apuntó además a la posibilidad de que el Ejército ruso lance también misiles durante la jornada, como había advertido previamente la inteligencia militar ucraniana (GUR).
El presidente ucraniano vinculó el momento elegido por Rusia para lanzar "uno de los ataques más masivos" contra Ucrania en un solo día de toda la guerra con la visita del presidente de EE.UU., Donald Trump, a China.
"En este momento geopolítico complicado Rusia intenta claramente desestabilizar el contexto geopolítico y atraer atención hacia su maldad a costa de las vidas y las infraestructuras ucranianas", dijo Zelenski.
El líder de Kiev dijo que el "objetivo evidente" de Rusia es agotar las municiones de defensa aérea de Ucrania y pidió más presión sobre el Kremlin para forzarle a poner fin a la guerra.