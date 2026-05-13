Solo hay 6 migrantes detenidos en Guantánamo pese a promesa de Trump de albergar a 30.000

De acuerdo con documentos federales consultados por el medio, en el último año, 832 migrantes detenidos en Estados Unidos fueron trasladados a Guantánamo en un centenar de vuelos, pero a la fecha del 11 de mayo, solo permanecen en la base seis nacionales de Haití.

Datos remitidos al Congreso señalaron que hay muchos más empleados que detenidos: el Departamento de Guerra tiene desplegados 522 efectivos para la detención de migrantes, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional tiene 60 funcionarios de inmigración.

Días después de iniciar su segundo mandato, en enero de 2025, Trump anunció la construcción de un centro de detención de migrantes para 30.000 personas en la base de Guantánamo, conocida por haber albergado a sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11-S y por las torturas cometidas contra los detenidos.

Actualmente, las capacidades del centro migratorio distan mucho de los objetivos iniciales, dado que cuenta solo con 400 camas.

Información enviada por el Pentágono a la senadora demócrata Elizabeth Warren sitúa el coste previsto de este esfuerzo en Guantánamo en 73 millones de dólares solo para el Ejército, por encima de la estimación pública anterior de 40 millones. Trump presentó el uso de la base como una pieza central de su ofensiva antimigratoria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Washington ha sugerido la posibilidad de emplear esas instalaciones para detener a migrantes cubanos en caso de un aumento de los flujos desde la isla derivado de una eventual intervención militar estadounidense, un escenario que La Habana ha advertido que provocaría una “catástrofe humanitaria” y un "baño de sangre" para ambos países.