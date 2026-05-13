Subastas de Rothko, Pollock y Brancusi ponen a prueba el renovado "optimismo" por el arte

El pistoletazo de salida lo dará en Sotheby's un cuadro abstracto de Mark Rothko, 'Brown and blacks in reds', valorado entre setenta y cien millones de dólares, con lo que se puede marcar un hito para el artista y que perteneció al conocido galerista Robert Mnuchin.

Pero hay más platos estrella: la casa rival Christie's subastará el 18 de mayo otro cuadro abstracto, el 'Number 7' de Jason Pollock, y el busto dorado 'Danaïde', de Constatin Brancusi, valorados en hasta cien millones de dólares cada uno, de la colección del magnate editorial SI Newhouse.

Las expectativas son altas: se espera que las once obras del financiero y marchante Mnuchin, se vendan por unos 130 millones de dólares este jueves, mientras que las dieciséis de Newhouse, fundador de Condé Nast, acumulen unos 450 millones.

Las instituciones habitualmente se apoyan en el patrimonio artístico de coleccionistas fallecidos recientemente, y en esta temporada se venderán obras atesoradas por figuras como Marian Goodman, Agnes Grund, Marilyn Arison o la pareja formada por Enrico y Adele Donati.

Este jueves, Sotheby's intentará vender por unos 45 millones 'Museum Security (Broadway Meltdown)' de Jean-Michel Basquiat, que luce característicos emblemas como la calavera y la corona, y cuestiona los límites entre el valor comercial y la seguridad de las instituciones.

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La mayoría de las subastas se concentrarán la semana que viene, clasificadas sobre todo entre arte moderno y contemporáneo, y plagadas de nombres infalibles.

El 18 de mayo, Christie's subastará otro Rothko, en tonos verde oscuro con una franja roja, valorado en unos ochenta millones de dólares, así como un cuadro abstracto de Cy Twombly y otro del maestro del pop-art Roy Liechtenstein, ambos en hasta sesenta millones.

Al día siguiente, Sotheby's ofrece por unos cuarenta millones de dólares 'Arlequin (Busto)' de Pablo Picasso, un cuadro de sus inicios cubistas con formas geométricas de colores grises, ámbares y verdes, y un Van Gogh paisajístico, estimado entre veinticinco y 35 millones de dólares.

El 20 de mayo, Christie's ofrece un cuadro clave en la carrera de Gerhard Richter, 'Kerze', que retrata una vela, estimado entre 35 y cincuenta millones de dólares, y una colorida escultura geométrica de Donald Judd sin título en cobre y plexiglás, por hasta quince millones de dólares.

Los medios especializados estiman que Sotheby's, Christie's y otras casas más pequeñas en Nueva York, como Phillip's o Bonham's, pueden recaudar unos 2.500 millones de dólares, pero incluso fuera de este circuito se venden objetos de deseo al mejor postor.

La sede de la joyería Tiffany's en la Quinta Avenida, que incluye una galería, acogerá el 20 de mayo, de manera inusual, una subasta de una obra también excepcional, un óleo del misterioso artista británico Banksy con su icónica 'Niña con globo', que aspira a recaudar trece millones de dólares.

Detrás de esa venta está Fair Warning, dirigida por Loïc Gouzer, un experto en arte conocido por organizar la subasta más cara de la historia, la del 'Salvator Mundi' de Leonardo da Vinci, que recaudó 450 millones de dólares para Christie's en 2017.

Según un extenso informe de UBS y Art Basel, en 2025 el mercado del arte volvió al crecimiento, luego de un ciclo bajista, y ha empezado 2026 de manera "optimista", tras unas ferias "sólidas" en otoño e invierno, unos resultados récord en subastas y un interés más amplio en el coleccionismo.

Los expertos señalan que la coyuntura es clave para esta tendencia, que incluye la geopolítica, las políticas arancelarias o los crecientes costos de las operaciones, y además sigue en marcha la transferencia de riqueza generacional que se dará en los próximos años.

Las ventas conjuntas de las subastas en 2025 ascendieron un 6 %, hasta los 24.800 millones de dólares, tras dos años a la baja, y se concentraron en Estados Unidos, China y Reino Unido, con dominio de este país europeo, y en especial de Nueva York, que reunió las diez obras más caras, indica el informe.

Otro reporte, de Bank of America, enfocado únicamente en el mercado de arte de EE.UU., anticipó un mercado "robusto", por las expectativas de recortes de tipos de interés, los estímulos fiscales y la liquidez en el mercado, que pueden "aumentar el apetito por el gasto en lujo".