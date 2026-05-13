Suspenden cautelarmente el acceso al Congreso español a dos agitadores de ultraderecha

Ambos agitadores ultra, con centenares de miles de seguidores en redes, han sido repetidamente acusados por algunos diputados y diputadas del congreso de acoso, violencia verbal e incluso ataques físicos dentro del Congreso.

Quiles fue candidato en las pasadas elecciones españolas por el partido ultra de nueva creación Se Acabó la Fiesta y Ndongo es un hispanocamerunés miembro del ultraderechista VOX. Ambos cuentan con acreditaciones de prensa por EDA TV (un canal surgido durante la pandemia y propagador de bulos, fundado por Javier Negre) y por Periodista Digital, respectivamente.

Es común ver cortes de ellos en redes sociales persiguiendo a diputados, y sobre todo a diputadas, de partidos de izquierdas o del gobierno o interrumpiendo ruedas de prensa sin respetar el turno de otros periodistas.

La retirada de las acreditaciones se ha producido, explicaron desde el Congreso, después de que en las últimas semanas haya habido un llamativo crecimiento de las denuncias contra ambos y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados.

En este sentido, añadieron, solo en su reunión de este miércoles la Mesa ha tramitado cuatro nuevos informes emitidos por el consejo consultivo de comunicación por "episodios de intolerable nivel de violencia verbal, e incluso de ataques físicos a diputadas de esta cámara".

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Recalcan además que este "desprecio por la libertad de expresión de las diputadas" constituye una "verdadera amenaza al funcionamiento del Congreso y un ataque al Estado social y democrático de derecho que establece la Constitución".

Se trata de una medida provisional que tiene que ser confirmada o levantada dentro de los 15 días siguientes a su adopción, siendo susceptible de recurso y tomada, según la mesa del Congreso, para proteger los intereses y derechos de los diputados y los representantes de los medios de comunicación ante la "reiteración de altercados y notable deterioro de la convivencia".

La medida se aplica inmediatamente, a la espera de la resolución definitiva de los expedientes que ambos tienen abiertos por altercados de distinta índole y que están en tramitación, precisaron las fuentes.

La Mesa del Congreso sigue a la espera de recibir, para resolver definitivamente, los dos primeros informes que han sido enviados a Quiles y Ndongo para que, en un plazo de diez días, presenten alegaciones a los mismos.

En estos informes el instructor resuelve sobre tres denuncias contra ambos, por grabar en zonas no autorizadas de la cámara en el caso de Quiles y por interrumpir una rueda de prensa, en el de Ndongo.

Las citadas fuentes han informado además que para estos casos hay ya propuesta de sanción.

El resto de las denuncias presentadas contra ellos -Quiles tiene en total ocho expedientes abiertos y Ndongo tres- siguen el procedimiento marcado por el nuevo reglamento de la Cámara, que regula la relación entre el Congreso y los medios y que se aprobó el pasado 28 de julio, con los votos en contra de la derecha y la ultraderecha.