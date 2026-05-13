Una herramienta para saber qué y cuándo sembrar ante el riesgo climático en Centroamérica

Conocida como 'Zonificación Agrícola del Riesgo Climático' (ZARC), mezcla información climática histórica, perfiles de suelo y agendas de cultivo para generar mapas de riesgo, minimizando así la probabilidad de sufrir graves pérdidas en la producción agrícola, y crear un calendario clave para la siembra en esa zona vulnerable.

"Esta herramienta genera mapas de riesgo y municipales además de un calendario de siembra óptimo, donde las probabilidades de pérdida disminuyen", dijo en una entrevista a EFE el oficial de Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Mesoamérica, Julián Carrazón.

El sistema fue desarrollado en Brasil por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y adaptada para Centroamérica con el apoyo de la Agencia Brasileña de Cooperación para ayudar a disminuir las pérdidas agrícolas en el Corredor Seco centroamericano gracias a la previsión.

El Corredor Seco centroamericano es una franja ubicada en el litoral Pacífico que abarca desde el sur de México hasta Panamá y es ambientalmente frágil por los prolongados periodos de sequía y, en contraste, lluvias intensas e inundaciones, por lo que es considerada una de las zonas más sensibles a la crisis climática en la región.

En ella viven unas 10 millones de personas, golpeadas por la pobreza, la inseguridad alimentaria, la migración asociada a los efectos climáticos y con una economía dependiente de la agricultura de subsistencia, especialmente de granos básicos.

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Allí hay un patrón de comportamiento climático: los años robustos de 'El Niño' coinciden con las canículas - un corto período seco dentro de la época de lluvias - más severas y con mayores pérdidas en la producción de granos, según registros satelitales recogidos durante más de 40 años y analizados por la FAO.

Cuando la canícula es extrema, los agricultores de esa zona reportan pérdidas de hasta el 80% de la cosecha, por lo que las fechas de siembra se vuelven claves. Por ejemplo, según un artículo escrito por Carrazón, el maíz sembrado en mayo que florece en julio y agosto, en base a un ciclo de 100 días, es el más vulnerable.

Este es un "problema complejo" que necesita de varias soluciones complementarias entre sí, como detalló a EFE Carrazón, que apuesta por la zonificación agrícola para disminuir las probabilidades de tener pérdidas en ese sector agrícola.

Por ello, hay otras herramientas como proyectos para gestionar el agua y el suelo mediante la cosecha de lluvia y técnicas de conservación, el desarrollo de semillas resistentes y mejor información agroclimática que "construyen resiliencia en el medio y largo plazo".

"No esperamos a la emergencia, intentamos actuar antes. Para eso se cuenta con sistemas de alerta temprana y con una serie de acciones preventivas dirigidas a asistir a las poblaciones en caso de que ocurran las pérdidas, estar ya preparados para asistir de inmediato", señaló Carrazón.

Por ello, los agricultores de la región más árida de Centroamérica están mejor preparados este año en comparación con los anteriores para hacer frente a 'El Niño' gracias a la previsión institucional tanto de los Gobiernos como de organismos internacionales con el ajuste de los cronogramas de siembra.

"Este año los gobiernos de la región ya han venido ajustando calendarios de siembra, emitiendo recomendaciones para productores y productoras de tal manera que al sembrar de repente una o dos semanas antes podamos evitar esa coincidencia (con la canícula)", detalló el experto.

Las autoridades tienen a su disposición "una serie de herramientas con toda la información agroclimática que ellos mismos generan, con insumos que proporciona la academia o sus institutos de investigación, y cuentan con variedades resistentes a sequía que han venido desarrollando en los últimos años".

"La agricultura es una actividad incierta y el riesgo siempre va a existir", aclaró el oficial de la FAO.

Esa herramienta técnica de la zonificación sumada a las soluciones ayudan a reducir las probabilidades de pérdidas económicas y agrícolas en esa zona, también golpeada por la migración climática con millones de personas desplazadas por los vaivenes meteorológicos.