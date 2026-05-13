Wall Street abre mixto pendiente de Irán, el viaje de Trump a China y sucesión en la Fed

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía un 0,59 %, o 295,6 puntos, hasta los 49.464. Mientras, el selectivo S&P 500 cedía un 0,12 %, hasta los 7.392 enteros, y el tecnológico Nasdaq sumaba un 0,2 %, hasta las 26.139 unidades.

Entre los valores tecnológicos, las acciones de Nvidia subían un 1,75 % tras saberse que el director ejecutivo de la empresa, Jensen Huang, se unió a última hora al viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China.

"Su incorporación al viaje de Trump ha reavivado el interés de los inversores en las acciones tecnológicas. Que acompañe al presidente de su país en un viaje geopolítico clave no debería sorprender a nadie, y difícilmente constituye una razón para volver a invertir masivamente en acciones de semiconductores. Sin embargo, dicho sector no se ha estado comportando precisamente de manera racional últimamente", señaló el experto Adam Crisafulli a la cadena CNBC.

Entre otras empresas del ramo, Micron Technology avanzaba un 3,87 %, mientras que Advanced Micro Devices (AMD) perdía un 0,8 %.

Entretanto, el parqué se mantiene expectante al posible nombramiento de Kevin Warsh como presidente de la Fed en sustitución de Jerome Powell, actual presidente del banco central estadounidense y quien abandonará el cargo el viernes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La actual junta de gobernadores de la Fed no se ha mostrado proclive a abaratar pronto el precio del dinero en EE.UU., con la inflación por encima del 3 % y con el incremento de los precios de los combustibles a raíz de la guerra contra Irán.

De hecho, los inversores siguen atentos a la evolución de los precios del petróleo: el intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este miércoles con una ligera bajada del 0,1 %, rompiendo así con la subida de ayer, cuando sobrepasó la barrera psicológica de los 100 dólares ante la falta de avances en los esfuerzos por resolver el conflicto en Oriente Medio.

Desde que el pasado 28 de febrero EE.UU. e Israel iniciasen un ataque conjunto contra Irán, los mercados y los precios se han visto muy tensionados, especialmente el de la energía, después de que el bloqueo del estrecho de Ormuz haya provocado cortes en la cadena de suministro y haya disparado el precio del petróleo.

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, subía un 0,09 %, hasta los 4.690 dólares la onza, y la plata ganaba un 2,4 %, hasta los 87,84 dólares.