Argentina acumula a abril una inflación que supera la proyección oficial para todo 2026

Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en abril pasado en el 32,4 % interanual, su segunda desaceleración consecutiva.

En el cuarto mes del año los precios al consumidor crecieron el 2,6 % en comparación con marzo pasado, mes en el que la tasa de variación mensual había saltado un 3,4 % al calor de los aumentos en los combustibles por el conflicto bélico en Oriente Medio y de alzas estacionales, como en los servicios de educación y la indumentaria.

De acuerdo al informe oficial, en abril destacaron las subidas de los servicios de transporte (+4,4 %), de educación (+4,2 %) y comunicaciones (+4,1 %).

A la desaceleración inflacionaria registrada en el cuarto mes del año colaboraron especialmente los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas -con fuerte peso en el cálculo total del IPC-, que pasaron de un alza del 3,4 % en marzo a un aumento del 1,5 % en abril.

"La inflación desaceleró con fuerza en abril y marca que el pico inflacionario del primer trimestre habría quedado atrás. Es la primera baja mensual luego de diez meses consecutivos de aceleración", dijo a EFE Santiago Casas, economista jefe de la consultora EcoAnalytics.

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Casas señaló que, de todos modos, "el dato todavía está lejos de garantizar un sendero de desinflación rápido y sostenido" y advirtió que "la inflación núcleo continúa en niveles elevados para una economía que busca converger hacia registros mensuales bajos y estables".

Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5 % en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8 % de 2024.

La tasa mensual de inflación llegó a tocar un piso del 1,5 % en mayo de 2025, pero desde entonces y hasta mazo pasado el índice fue en aumento mes a mes, pese a la férrea disciplina fiscal del Gobierno de Milei y su política monetaria contractiva.

En septiembre pasado, cuando el Ejecutivo diseñó el Presupuesto 2026, incluyó para este año una pauta de inflación del 10,1 %, que ya por entonces muchos consultores privados consideraron poco realista y que ya ha quedado superada con los datos de abril.

La consultora LCG observó que la inflación superó en solo cuatro meses la proyección anual prevista en el Presupuesto y que, más allá de la desaceleración de abril, las principales "anclas" del modelo económico "están mostrando ser insuficientes para desactivar completamente la inercia inflacionaria".

"Como todos los procesos desinflacionarios son lentos, hay que insistir con la prudencia fiscal y monetaria, e intentar apelar a otras herramientas complementarias para coordinar mejor las expectativas y las remarcaciones", señaló LCG en un informe.

La dinámica de los precios parece encaminarse a que Argentina obtenga en 2026 un resultado muy similar al del año pasado respecto a la inflación.

Mientras que el Fondo Monetario Internacional proyecta para 2026 Argentina un alza anual de precios del 30,4 %, los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 30,5 %, con tasas mensuales del 2,3 % en mayo y del 2,1 % en junio.