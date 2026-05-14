Autoridades libias bloquean el paso a los extranjeros del convoy humanitario rumbo a Gaza

El Ejecutivo del este -tutelado por el mariscal Jalifa Haftar- informó en un comunicado que las autoridades egipcias exigieron a los activistas -procedentes de países del norte de África, así como de Europa y Asia- "utilizar los pasos aéreos" y "obtener previamente los permisos necesarios".

El convoy, en el que participan médicos, ingenieros, profesores y periodistas, entre otros, se encuentra actualmente en el oeste del dividido país, donde los activistas recibieron formación en distintos ámbitos, como el jurídico y el mediático, así como en primeros auxilios, con el apoyo de la Media Luna Roja Libia.

La misión está compuesta por más de 20 autobuses, 50 camiones cargados de suministros, diez ambulancias para brindar apoyo sanitario y una veintena de casas móviles tipo caravana destinadas a personas cuyas viviendas quedaron destruidas por la guerra.

Las autoridades, que valoraron la iniciativa humanitaria y afirmaron que "refleja el espíritu de solidaridad y apoyo al firme pueblo palestino", aseguraron que coordinarán con la Media Luna Roja Libia para entregar la ayuda humanitaria en nombre de la caravana.

Los activistas emprendieron el viaje, pese a que, en junio de 2025, un convoy similar que partió de Túnez bajo el nombre de 'La Caravana de la Firmeza' ya fue bloqueado entonces por las fuerzas del mariscal Haftar en el este libio, sin lograr llegar a la meta fijada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta movilización terrestre coincide con la nueva iniciativa marítima de la Flotilla Global Sumud, integrada por 54 embarcaciones, que zarpó este jueves desde Turquía, donde realizó una escala técnica antes de continuar su misión humanitaria hacia Gaza.