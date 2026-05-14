Detención del exasesor de Zelenski no influirá en negociaciones con Ucrania, según Kremlin

"No es un asunto nuestro. No lo seguimos de un modo especial. No creo que esto tenga influencia alguna en una próxima reanudación del proceso de paz", declaró a la prensa rusa, según la agencia Interfax.

Señaló que "si realmente el tribunal demuestra que se trata de corrupción, esto plantea interrogantes para el propio régimen de Kiev y para quienes le daban dinero, es decir, aquellos cuyo dinero fue robado".

El tribunal anticorrupción de Ucrania dictó este jueves una orden de prisión preventiva contra Yermak por sospecha de corrupción con la posibilidad de quedar en libertad condicional si paga una fianza.

Las autoridades anticorrupción habían declarado oficialmente a Yermak como sospechoso de estar involucrado en un escándalo de lavado de dinero a comienzos de esta semana.

Las sospechas tienen que ver con un proyecto de vivienda de lujo y una suma de 10,5 millones de dolares.

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Los abogados de Yermak han rechazado las imputaciones mientras que Zelenski no se ha manifestado al respecto.

Yermak, de 54 años, fue jefe de gabinete de Zelenski y estuvo al frente de las negociaciones con Rusia.

Dimitió en noviembre pasado, después de verse involucrado en unas investigaciones en torno a un presunto sistema de sobornos en el sector energético que también afectó a un antiguo socio de negocios de Zelenski, Timur Mindisch, que entre tanto ha huido a Israel.