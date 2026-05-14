Detienen a 18 personas por el asesinato de colaboradores de alcaldesa de Ciudad de México

La fiscal general capitalina, Bertha Alcalde, afirmó en una conferencia de prensa que el caso “sigue abierto, sigue avanzando y seguirá siendo una prioridad” para la Fiscalía y el resto de instituciones que participan en las pesquisas.

Guzmán y Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fueron asesinados la mañana del 20 de mayo de 2025 en un ataque armado al sur de la capital mexicana, en la avenida calzada de Tlalpan.

Según el balance oficial, hasta ahora fueron detenidas 18 personas. De ellas, 10 fueron vinculadas a proceso por homicidio y asociación delictuosa agravada relacionada con estos crímenes.

Las ocho restantes enfrentan procesos por actividades delictivas diversas vinculadas con la operación de la célula.

Alcalde explicó que la Fiscalía identificó personas encargadas de logística, seguimiento y soporte operativo, así como del resguardo de equipos telefónicos y vehículos, adquisición de automóviles, renta de inmuebles, gestión de placas sin registro, traslado de personas clave y recargas telefónicas.

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Las autoridades también reconstruyeron la mecánica del ataque, que involucró al menos siete vehículos, entre ellos una motocicleta usada para la agresión y que huyó de manera inmediata.

La investigación acreditó una planeación previa de al menos 20 días, en los que los responsables vigilaron la ruta cotidiana de ambas víctimas hacia su lugar de trabajo en el centro histórico y sostuvieron reuniones periódicas en el Estado de México.

Además, la Fiscalía señaló que el ataque pudo ejecutarse el 14 de mayo de 2025, pero se frustró porque Guzmán no recogió ese día a Muñoz en las inmediaciones de la estación del metro Chabacano, como lo hacía habitualmente.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, sostuvo que una parte sustancial de la operación fue ejecutada por integrantes de un grupo delictivo con presencia en Ciudad de México y el Estado de México, aunque no detalló el nombre de esta organización criminal.

Sin embargo, aclaró que aún no hay conclusiones sobre si esa participación operativa se relaciona con la autoría intelectual o el móvil.

“Cuando hablamos de grupo delictivo estamos diciendo que integrantes de ese grupo delictivo, eso ya está confirmado, participaron en la operación y coordinación del evento”, dijo.

Brugada afirmó que la investigación debe responder “quiénes fueron los que están atrás” y “cuál fue el móvil”, aunque subrayó que el avance actual permite saber “quién operó este asesinato”.