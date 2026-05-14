El aumento del precio de la gasolina aumenta el interés en EE.UU. por vehículos eléctricos

El informe señala que el 26 % de los compradores de vehículos nuevos afirmó en abril que era "muy probable" que considerase la compra de un eléctrico, tres puntos porcentuales más que en marzo, aunque el coste de compra, la disponibilidad de cargadores y el tiempo de recarga obstaculizan la adopción de esta tecnología.

Ese repunte elevó al 25 % la proporción media de compradores de vehículos nuevos que en 2026 se declaran “muy propensos” a considerar un eléctrico, un punto porcentual más que el año anterior, mientras que otro 35 % se mostró “algo propenso”, sin cambios respecto a 2025.

JD Power señaló que las ventas de vehículos eléctricos se han estancado, pero que el encarecimiento de la gasolina ha renovado el interés de los consumidores por alternativas eléctricas a pesar de que en septiembre de 2025, el Gobierno estadounidense eliminó los incentivos fiscales de hasta 7.500 dólares para la compra de estos modelos.

La disponibilidad de estaciones de carga sigue siendo la principal razón para rechazar un vehículo eléctrico, citada por el 46 % de los consumidores, aunque este porcentaje ha bajado seis puntos respecto al año anterior. Le sigue el tiempo de recarga, con el 44 %, dos puntos menos que en 2025.

El precio de compra aparece como el tercer principal obstáculo, citado por el 42 % de los consumidores que rechazan los eléctricos.

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El estudio también refleja las elevadas expectativas de los consumidores más escépticos: el 56 % no está dispuesto a pagar ningún sobreprecio por un eléctrico, el 73 % exige una autonomía de al menos 500 millas (unos 805 kilómetros), y el 43 % espera que la disponibilidad de cargadores sea equivalente a la de las gasolineras.

Por generaciones, los compradores más jóvenes son los más sensibles al precio. El 32 % de la generación Z y el 35 % de los milenial citan el coste de compra como una barrera, mientras que los consumidores de mayor edad muestran más preocupación por el tiempo de recarga y la disponibilidad de cargadores.

El estudio, en su sexta edición, se basa en las respuestas de 8.154 consumidores que tienen previsto comprar o 'leasing' un vehículo nuevo en los próximos doce meses y fue realizado entre enero y abril de 2026.

Según datos de Cox Automotive, en enero de este año, las ventas de vehículos eléctricos en EE.UU. ascendieron a 66.276 unidades, un 29,9 % menos que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, en marzo las ventas sumaron 82.629 vehículos, un 24,7 % menos que en el año anterior.