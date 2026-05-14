El beneficio neto de la petroquímica Braskem crece un 144 % en el primer trimestre

La compañía atribuyó el resultado a una mayor eficiencia en el resultado financiero, la reducción de gastos recurrentes y a un mejor desempeño en Brasil, Estados Unidos y Europa, según el informe financiero enviado al mercado.

Asimismo destacó que "los efectos del conflicto en Oriente Medio no impactaron materialmente en los resultados de la Compañía" durante ese período.

La facturación de la petroquímica cayó un 12 %, hasta los 2.947 millones de dólares. Braskem explicó que esa caída se debió a un menor volumen de exportaciones y a la disminución de los precios internacionales de algunos productos químicos.

El Ebitda recurrente cayó un 14 % hasta los 192 millones de dólares en el comparativo interanual, pero mejoró en relación con el último trimestre de 2025 (+76 %) gracias a créditos fiscales y ajustes en costos operativos.

Y es que en el primer trimestre la empresa revirtió las pérdidas por 1.888 millones de dólares registradas entre octubre y diciembre del año pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con el informe financiero, las inversiones realizadas en el primer trimestre del año ascendieron a 51 millones de dólares y se concentraron en proyectos de mantenimiento y expansión de capacidad, en línea con la estrategia de fortalecer operaciones en mercados clave y avanzar en iniciativas de sostenibilidad.

Al 31 de marzo de 2026, la deuda bruta de Braskem ascendía a los 12.046 millones de dólares, un monto equivalente al de diciembre del año pasado y un 9 % superior al registrado en marzo de 2025.