El brent se mantiene alrededor de 105 dólares tras señales parciales de apertura en Ormuz

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa se situó en los 105,72 dólares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, una mínima diferencia al alza del 0,09 dolares con respecto al precio de liquidación del miércoles, cuando acabó en 105,63 dólares.

El brent se mantuvo estable mientras los inversores digerían con cautela las informaciones de que Teherán había permitido a varios buques chinos cruzar Ormuz desde la noche del miércoles, a la vez que el presidente estadounidense, Donald Trump, llegaba de visita oficial a Pekín.

En esta línea, el líder de la Casa Blanca dijo hoy que su homólogo chino, Xi Jinping, le ofreció "ayuda" con la guerra en Irán y la apertura de Ormuz, un paso por el que pasa el 20 % del petróleo global, especialmente dirigido para países asiáticos como China.

El estrecho lleva bloqueado desde el pasado 28 de febrero, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Además, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha confirmado que hay alrededor de 20.000 marineros todavía atrapados en Ormuz.