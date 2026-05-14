El Gobierno español reconocerá como profesiones de riesgo a militares y guardias civiles

Robles, quien participó este jueves en un acto electoral de los socialistas con motivo de las elecciones en Andalucía, manifestó que el opositor Partido Popular (PP) está "haciendo oportunismo" con este tema, cuando "sabe perfectamente" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está trabajando en ello e incluso ya dispone de un texto de la propuesta.

La titular de Defensa indicó que las Fuerzas Armadas participan actualmente en 3.000 misiones, en tanto que la Guardia Civil lucha contra el narcotráfico. Ambas entidades "se merecen lo mejor".

Margarita Robles agregó que en los casi ocho años que lleva al frente de la cartera de Defensa siempre se ha sentido muy orgullosa del trabajo que desempeñan los miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

Preguntada por el reciente viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, que Isabel Ayuso concluyó antes de cuando tenía previsto aduciendo problemas de inseguridad, la ministra comentó que "cuando uno va a un país extranjero, tiene que respetar la historia, las costumbres y las tradiciones".

Ayuso "tiene una costumbre que yo creo que no es buena", afirmo Robles. "Siempre tiene que dar lecciones a los demás y yo creo que ella debería empezar por ser mucho más prudente", agregó.

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La titular de Defensa enfatizó que la presidenta de la Comunidad de Madrid "debería ocuparse" esencialmente de los problemas que tiene su región.