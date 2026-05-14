El grupo de defensa emiratí Edge acuerda la adquisición mayoritaria de la italiana CMD

"Edge, líder mundial en tecnología avanzada y defensa, anunció la firma de un acuerdo con CMD, empresa italiana especializada en el diseño y desarrollo de sistemas de propulsión avanzados para los sectores automotriz, aeroespacial y naval", se indica en la nota.

El acuerdo, firmado en el sur de Italia, representa "un paso estratégico clave que respalda los planes de Edge Group para expandir su presencia en ingeniería avanzada, tecnologías de la Industria 4.0 y soluciones energéticas del futuro", aseguró.

Asimismo, esperan "que CMD, reconocida por su experiencia en componentes de motores de precisión y tecnologías de sistemas de propulsión, se beneficie de una mayor inversión de capital y del acceso a nuevos mercados regionales e internacionales, además de aprovechar las capacidades globales" del grupo emiratí.

A cambio, la compañía italiana "aportará sus más de 35 años de experiencia industrial al desarrollo y la fabricación de motores de alto rendimiento y calidad para aplicaciones terrestres, marítimas y aeronáuticas".

No obstante, el grupo emiratí no facilitó detalles financieros de la operación, pero sí que aseguró que la transacción se completará a finales de este año.

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Tras el acuerdo, los accionistas actuales de CMD "conservarán una participación minoritaria significativa y seguirán desempeñando funciones clave de gestión", agregó la nota.

Para el director general del Grupo Edge, Hamad Al Marar, el acuerdo "representa un importante paso estratégico hacia el establecimiento de un centro europeo de vanguardia y altamente eficiente para sistemas de propulsión".

Edge, añadió, "acelerará el desarrollo de productos competitivos y listos para la exportación, capaces de cumplir con los requisitos técnicos y operativos más exigentes de sus clientes en los sectores aeroespacial, automotriz y naval".

Por su parte, el director general del grupo CMD, Mariano Negri, sostuvo que la unión "representa una importante oportunidad estratégica industrial" para su empresa y "sus empleados y sus socios", pudiendo "ampliar su cartera tecnológica, fortalecer su presencia internacional e incrementar sus inversiones".

Fundado en 1989 por la familia Negri, cuya tradición en la fabricación de motores se remonta a antes de la Segunda Guerra Mundial, CMD ha dedicado más de 35 años al desarrollo y diseño de prototipos y motores de pistón de alto rendimiento para los sectores automotriz, aeroespacial y naval.

Mientras, Edge es un gigante de tecnología avanzada y defensa de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de reciente creación -en 2019-, y que ha consolidado acuerdos estratégicos clave en el mercado europeo, destacando con fuerza su presencia en España tras asociaciarse con Indra.