El papa hará una ofrenda floral a migrantes muertos en la ruta canaria en visita a España

Lo hará en el marco de la visita que el pontífice va a realizar a España del 6 al 12 de junio próximo.

Así lo desveló este jueves el director gerente del ente público Puertos Canarias, José Gilberto Moreno, quien recalcó que la parada en Arguineguín, la primera que realizará tras su llegada a las islas procedente de Barcelona el 11 de junio, será la que "dará sentido "a su estancia en Canarias, ya que responde al deseo de su antecesor, el papa Francisco, de visitar el archipiélago para apoyar su acogida a los migrantes.

Será la primera visita de un pontífice a Canarias y, tras llegar al aeropuerto de Gran Canaria, está previsto que León XIV se desplace hasta el muelle de Arguineguín, desde donde Salvamento Marítimo acude a socorrer a las embarcaciones precarias que se dirigen a Europa por la ruta canaria.

En 2020 llegó a acoger a más de 2.000 migrantes durante días en el contexto de un repunte de llegadas que originó una crisis humanitaria en las islas.

El hecho de que León XIV se vaya a encontrar en Arguineguín con 2.800 personas, el 80 % de ellas familias de migrantes de todos los continentes menos de Oceanía, constituirá el acto más emotivo de los que protagonizará en Gran Canaria, ya que en él se homenajeará "a todas las personas y entidades que han trabajado por la integración de los inmigrantes en el archipiélago.

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Además de las familias de migrantes, en ese muelle del sur de Gran Canaria se darán cita también empresarios que les dan trabajo, personal de centros de acogida, representantes de la cofradía de pescadores local, de servicios de seguridad y de centros de formación.

El escenario al que el papa accederá a pie, que primero se pensó situar junto al dique de seguridad, se ubicará junto a la dársena que da al muelle de pescadores, de forma que se vea el mar abierto para que "haya una expresión visual de por qué cruzan el océano Atlántico y llegan al primer lugar que aparece en Europa", detalló Moreno.

Esto permitirá aprovechar todo el dique para que unas 50 personas migrantes y el propio papa hagan una gran ofrenda floral al mar, a la que seguirá el testimonio de 15 de ellas y un discurso del pontífice.

León XIV también se dirigirá a pie hasta una pequeña imagen de la Virgen del Carmen, resguardada en una instalación en la entrada del dique y desde donde presenciará la instalación de una cruz de dos metros de longitud confeccionada con madera de cayuco, que permanecerá en el lugar en recuerdo de lo que allí se ha vivido y de la visita papal.