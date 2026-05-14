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14 de mayo de 2026 a la - 11:40

España y Kuwait urgen a la paz y a respetar la legalidad internacional en Oriente Medio

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Madrid, 14 may (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su colega kuwaití, el jeque Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, llamaron este jueves a la paz y a respetar el derecho internacional con motivo de la crisis de Oriente Medio generada por la guerra de Irán, emprendida por EE.UU. e Israel.

Por EFE

Reunidos este jueves en Madrid, los diplomáticos constataron "la excelente" relación bilateral y el potencial de desarrollo futuro.

Albares agradeció al ministro kuwaití que haya visitado Madrid en unos momentos tan difíciles para los países del golfo Pérsico, y reclamó que se garantice la seguridad y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

El ministro español, que informó con un comunicado y en la red X, reiteró la solidaridad con el pueblo kuwaití por los ataques "injustificados" de Irán, que lanzó misiles contra países de la zona como reacción al bombardeo de su territorio por las fuerzas militares estadounidenses e israelíes.

Albares elogió la postura de Kuwait "de contención en el marco del conflicto", instó a todas las partes a respetar el alto el fuego hasta que las negociaciones culminen en el final del conflicto y pidió "moderación y diplomacia".

Los ministros expresaron también preocupación por la situación humanitaria de la franja palestina de Gaza y urgieron a que se consolide el alto el fuego en el Líbano.