FundéuRAE: “Pekín”, mejor que “Beijing”

Sin embargo, es frecuente encontrar en los medios de comunicación frases como “Trump llega a Beijing rodeado de los pesos pesados de Silicon Valley y Wall Street”, “Trump llegó a Beijing para una crucial cumbre” o “El presidente de EE. UU. llega a Beijing para una visita de Estado a China”.

De acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, aunque “Beijing” es la transcripción en caracteres latinos según el sistema pinyin, se recomienda el empleo de “Pekín” por ser la forma tradicional en español de este topónimo.

También es admisible “Pequín”, aunque, según la obra académica mencionada, es de uso minoritario. Por otra parte, la variante “Beiying” es siempre inadecuada, pues no es ni tradicional ni se corresponde con la pronunciación original, que es, aproximadamente, /peichíng/.

Así pues, en los ejemplos anteriores lo aconsejable habría sido escribir “Trump llega a Pekín rodeado de los pesos pesados de Silicon Valley y Wall Street”, “Trump llegó a Pekín para una crucial cumbre” y “El presidente de EE. UU. llega a Pekín para una visita de Estado a China”.

Cabe recordar, además, que el gentilicio es “pekinés” o, si se usa la grafía con “qu”, “pequinés”.

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