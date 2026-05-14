Israel pide encarcelar a relatora de ONU para Palestina, tras suspensión de sanciones

"Ninguna orden interina cambiará el simple hecho de que Francesca Albanese está explotando su posición en la ONU para llevar a cabo una campaña de incitación política contra Israel y Estados Unidos", aseguró Dannon en un mensaje en X.

En el texto, el diplomático israelí añadió: "Albanese debería estar entre rejas".

Dannon acusó a la relatora de la ONU de haber "promovido la persecución de soldados y civiles israelíes y estadounidenses en La Haya" así como haber difundido "mentiras y libelos de sangre".

"¡Ha brindado apoyo constante a terroristas de Hamás, incluso después de la masacre del 7 de octubre!", aseguró el representante israelí en relación a los ataques perpetrados por el grupo yihadista en 2023 que dejaron alrededor de 1.200 muertos en Israel y tras los que el gobierno de Benjamín Netanyahu inició su ofensiva contra Palestina, calificada por miembros de la ONU, entre ellos Albanese, de genocidio.

Pese al alto el fuego, ya se acumulan más de 72.000 muertes en Gaza.

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El mensaje de Dannon respondía a uno de Albanese en el que celebra que -en la víspera- un tribunal estadounidense suspendiera las sanciones que pesaban contra ella en el país, al considerar que pueden constituir una restricción inconstitucional a la libertad de expresión.

"Como dice el juez: 'Proteger la libertad de expresión siempre es solo del interés público'", escribió Albanese.

Sobre la relatora pesaba una prohibición para entrar a suelo estadounidense y un bloqueo financiero total en su contra.

Desde 2022, Francesca Albanese ejerce como relatora especial de la ONU y ha definido la ocupación israelí como prolongada e ilegal.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha calificado anteriormente estas acciones en contra de la relatora italiana de "inaceptables" y de "peligroso precedente". Medidas que también han sido rechazadas por parte de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, entre otras organizaciones.