Jurado en Nueva York declara culpable a hombre de operar ilegalmente comisaría para China

Lu Jianwang, de 64 años y ciudadano de EE.UU., fue declarado culpable tras un juicio de una semana en la corte federal para el Distrito Este de Nueva York y enfrenta una condena de hasta 30 años de prisión, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia.

Jianwang continuará en libertad bajo fianza hasta que sea sentenciado, pero la fecha aún no se ha informado. Al salir del tribunal el miércoles tras el veredicto, Jianwang dirigió unas palabras en su lengua nativa a un grupo de seguidores, de acuerdo con el canal 4 de la cadena NBC.

Su abogado, John Carman, adelantó que apelarán.

El coacusado en este caso, Chen Jinping, se declaró culpable en diciembre de 2024 de conspirar para actuar como agente de la RPC y está a la espera de sentencia.

"Una comisaría de Policía que operaba en la ciudad de Nueva York bajo las órdenes del Gobierno chino ha sido desenmascarada, su siniestro propósito desarticulado y su fundador responsabilizado por desobedecer flagrantemente la ley y la soberanía de nuestro país", indicó el fiscal federal Joseph Nocella en el comunicado.

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En abril de 2023, Jianwang y Jinping fueron acusados de trabajar bajo órdenes de la Policía Nacional China para hacer seguimiento y acosar a residentes de ese país críticos con Pekín desde la comisaría, que operaba desde enero de 2022.

"Que el veredicto sirva de advertencia a otros agentes extranjeros: el FBI mantiene su firme determinación de revelar y desarticular las operaciones clandestinas de naciones adversarias", indicó el subdirector a cargo del FBI en esta ciudad, James C. Barnacle.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Lu, también conocido como Harry Lu, recibió la orden de su contacto de recopilar información en nombre del Gobierno chino, como localizar a un defensor de la democracia que había huido de China y se había mudado a Estados Unidos.

Durante el registro de la comisaría por el FBI en octubre de 2022, se encontró una pancarta azul con la inscripción "Comisaría de Policía de Fuzhou en el Extranjero, Nueva York, EE.UU." y se confiscaron además los teléfonos de Lu y Chen.

Al revisarlos, los agentes vieron que habían borrado sus comunicaciones con funcionarios chinos.

La comisaría operaba bajo la dirección y el control del Servicio de Policía Metropolitana (SPM), principal agencia de inteligencia y aplicación de la ley de la RPC.