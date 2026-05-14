La Agencia EFE lanza 'Gen [F]', un espacio de nuevas narrativas para audiencias emergentes

‘Gen [F]’ arranca con una serie de entrevistas a algunos iconos de la ‘Generación Z’ como los artistas Abraham Mateo, Metrika, Samuraï, Mafalda Cardenal, Teo Lucadano o las actrices Anna Castillo y Macarena García.

La marca está concebida para llegar a los públicos nativos digitales y se enmarca dentro del proyecto de Nuevas Narrativas de la Agencia EFE, una apuesta transversal por formatos y contenidos innovadores creados con un lenguaje específico que permita expandir la audiencia y obtener impacto informativo.

El formato combina conversación en profundidad, experiencia en vivo y participación directa de los fans en el estudio de la Agencia EFE en su sede central en Madrid.

"Se trata de un proyecto que nace con una idea muy clara: dar espacio real a las voces que están redefiniendo la música, el deporte y la cultura desde dentro. Sin filtros, sin poses y sin el formato de entrevista de siempre", asegura Javier Picazo, responsable de la producción de Nuevas Narrativas de EFE.

"No buscamos titulares ni promoción vacía, sino una conversación honesta sobre el proceso creativo, las dudas, los cambios y todo lo que pasa cuando el foco se apaga", añade.

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'Gen [F]' se estrena este domingo 17 de mayo con una entrevista exclusiva al cantante Abraham Mateo, presentada por el especialista en música de la Agencia EFE, Javier Herrero, y ante un público formado por cerca de 30 fans elegidos en un concurso abierto en redes sociales.

El formato elegido busca también "respetar los silencios y la emoción, ya que ahí es donde sucede la magia", apunta Picazo, quien recuerda que este proyecto multidisciplinar sale adelante con el impulso de profesionales de varios departamentos de EFE.

Cada episodio tiene una duración aproximada de 45 minutos y se publicará íntegramente en el canal de YouTube de la agencia y en sus canales de Spotify, Amazon Music o Apple Music. El contenido tendrá también versiones específicas para redes sociales y los servicios informativos de EFE.

'Gen [F]' es el primer proyecto coral de Nuevas Narrativas de EFE, que parte del rigor e impacto informativo de los servicios troncales de la agencia y busca ser un escaparate con el que llegar a nuevas audiencias y atraer nuevos mercados y clientes.

El espacio quiere, por último, desarrollar las capacidades de EFE en el uso innovador de los lenguajes informativos y su condición de plataforma fiable en campañas virales y divulgativas, con una imagen moderna, fresca, fiable y rigurosa.