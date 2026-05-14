La guerra y el precio del oro siembran incertidumbre en el sector joyero indio

La petición, hecha en medio de la presión económica provocada por la guerra en Oriente Medio y el aumento del petróleo, fue seguida pocos días después por una subida de los aranceles a la importación de oro y plata del 6 % al 15 %, una medida con la que el Gobierno busca frenar la salida de divisas y contener la presión sobre la rupia.

"En aras del interés nacional, debemos decidir no comprar oro durante un año", declaró Modi el pasado domingo, al tiempo que pidió reducir el consumo de gasolina y evitar viajes al extranjero.

La medida provocó compras de pánico en algunos mercados y fuertes caídas en las acciones de las principales compañías joyeras del país.

En lo que va de semana, los títulos de Kalyan Jewellers han caído cerca de un 15 % en la Bolsa Nacional de Valores (NSE), mientras Titan y Senco Gold retroceden más del 8 %.

"Es una locura. Todos los regalos de bodas involucran oro. Los precios subirán al menos un 10 % con los aranceles", dijo a EFE el director de Amayra Jewellery, Sanjay Bagrecha.

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La India representa cerca del 22 % de la demanda global de joyería, solo por detrás de China, y el oro mantiene un peso económico y cultural difícil de reemplazar en la vida cotidiana del país.

"Incluso en los pequeños matrimonios en las aldeas, la gente regala oro. Y la gente ahorra en oro toda su vida para poder venderlo en los tiempos difíciles", afirmó Bagrecha.

Es posible que, "debido al aumento de los aranceles, las importaciones de oro de la India podrían caer entre un 15 % y un 20 % en el futuro", explicó a EFE el director de investigación de materias primas de la firma Nirmal Bang, Kunal Shah.

Pese al impacto inmediato sobre el sector, Shah consideró que las medidas pueden ayudar a contener la depreciación de la rupia si el conflicto en Oriente Medio continúa elevando los precios del petróleo.

La India importa una parte significativa de su crudo a través del estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles para el comercio energético global.

El presidente del Consejo Nacional de Gemas y Joyería de la India, Rajesh Rokde, respaldó los aranceles y los calificó como "una medida temporal y calibrada en el escenario económico actual".

El mercado indio de gemas y joyería está valorado en unos 85.000 millones de dólares anuales, según datos de la India Brand Equity Foundation (IBEF).

Sin embargo, las compras físicas de oro ya habían caído un 19 % en el primer trimestre de 2026 debido al aumento de precios, según el Consejo Mundial del Oro (WGC).

La incertidumbre también llegó al hogar de Sheetal, una empleada doméstica que contó a EFE que tuvo que pedir dinero prestado para comprar joyas para el compromiso de su hija, en un país donde el oro sigue formando parte de muchas celebraciones y acuerdos familiares ligados al matrimonio.

"Estoy muy angustiada. El precio del oro sube cada día, y tan solo un anillo cuesta aproximadamente 1 lakh", afirmó, utilizando el término local equivalente a 100.000 rupias (unos 1.000 dólares), mientras calcula cuánto más tendrá que pedir prestado para el compromiso de su hija.