La UER niega que Israel pueda pasar a participar en la versión asiática de Eurovisión

Algunos medios israelíes plantearon recientemente la idea de traspasar a Israel a la nueva edición asiática de Eurovisión, una opción que "no se ha considerado en ningún momento", aseguró en declaraciones a EFE en Viena Peter Settman, CEO de la empresa que organiza 'Eurovisión Asia' junto a la UER.

La capital tailandesa, Bangkok, acogerá el 14 de noviembre la primera edición de este nuevo formato de Eurovisión, a la que por ahora han confirmado su presencia diez países asiáticos, aunque Settman estimó que podrían llegar a ser doce.

"Se trata de crecer gradualmente", remarcó también Martin Green, director del Festival en la UER, quien explicó en rueda de prensa este jueves en Viena que existen conversaciones con otros aspirantes.

"Cualquier país de la región que se adhiera a las reglas para participar y que además esté dentro del reglamento de la UER" podría concursar, destacó el responsable de la UER.

Junto a Tailandia, han confirmado su participación Corea del Sur, Filipinas, Malasia, Camboya, Laos, Vietnam, Bangladés, Nepal y Bután, y el concurso se retransmitirá en colaboración con el Canal 3 tailandés, y se podrá ver desde Europa a través de YouTube.

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Según la UER, a partir de agosto se celebrarán los procesos de selección nacional en los países participantes para escoger los representantes de cada país.

Esta noche se celebra en Viena la segunda semifinal de Eurovisión 2026, con Dinamarca y Australia como principales favoritas.

Así, hoy se conocerán los otros diez participantes de la gran final de este sábado y se sumarán a la decena de países ya clasificados en la primera eliminatoria del martes, entre ellos los dos favoritos para la victoria final, Finlandia y Grecia.

Además, están en la final con plaza fija los cuatro grandes países del certamen (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido), y Austria, al ser el país anfitrión de esta edición en la que no están España, Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos como protesta por la participación de Israel.