México afirma que EE.UU. ha rechazado 36 solicitudes de extradición por falta de pruebas

“Hay 36 casos donde Estados Unidos ha negado la petición al Gobierno de Mëxico para detener con urgencia a una persona con fines de extradición ¿Por qué? Por falta de pruebas”, dijo en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de Ciudad de México.

Ante este escenario, la mandataria justificó la postura de su Administración de pedir elementos jurídicos antes de proceder contra cualquier ciudadano mexicano y respondió así a las críticas contra su Gobierno por no ordenar la detención inmediata de los 10 mexicanos requeridos por la Justicia estadounidense.

Según Sheinbaum, algunos analistas han planteado que su Administración solo tiene tres opciones: detener y extraditar con urgencia a esas personas, encarcelarlas en México o no hacer nada.

“Se les olvida la más importante: pedir pruebas”, insistió.

La gobernante remarcó que todo ciudadano mexicano, sin importar su filiación política, cargo público o condición partidista, debe tener derecho a un juicio justo y a que cualquier acusación esté respaldada por pruebas.

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“¿Tienes pruebas contra el gobernador con licencia? Preséntalas”, dijo en referencia a Rocha Moya, al señalar que, con esos elementos, la Fiscalía General de la República podría realizar una investigación.

Sheinbaum negó que se trate de una decisión política y aseguró que su postura responde a la ley, a la Constitución y a la defensa de la soberanía nacional.

“Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio, de la Constitución, entonces se procede. Si no hay pruebas, no se procede”, afirmó.

La mandataria matizó que México no busca afectar la relación con Estados Unidos, pero insistió en que debe defender su soberanía y la dignidad de sus ciudadanos, incluso con opositores.

“Si fuera un gobernador en funciones de otro partido político del que no provenimos, haríamos exactamente lo mismo”, concluyó.

Rocha Moya, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solicitó hace dos semanas licencia para separarse temporalmente del cargo mientras la Fiscalía General de la República investiga el caso

Todos los implicados han rechazado las acusaciones, en un caso que ha generado una fuerte controversia política en México y tensiones en la relación bilateral con Estados Unidos.