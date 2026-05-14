Ministro radical desde mezquita Al Aqsa:"Hemos recuperado el control del Monte del Templo"

"Cincuenta y nueve años después de la liberación de Jerusalén icé la bandera israelí en el Monte del Templo y podemos afirmar con orgullo: Hemos recuperado el control del Monte del Templo", dijo Ben Gvir hoy, coincidiendo con la celebración del denominado Día de Jerusalén.

En esta jornada, miles de israelíes radicales, la mayoría adolescentes y muchos colonos de Cisjordania, conmemoran la toma militar de Jerusalén Este hace 59 años, en la guerra de 1967, con cánticos antiárabes y un desfile que atraviesa la Ciudad Vieja de Jerusalén marcado por la violencia.

"Hoy, más que nunca, ¡el Monte del Templo está en nuestras manos! El Día de Jerusalén es un día de paz y seguridad", añadió Ben Gvir, según compartió en su cuenta de X.

Los israelíes denominan Monte del Templo a lo que los palestinos llaman Explanada de las Mezquitas, donde se encuentra la mezquita de Al Aqsa y el tercer lugar más sagrado para los musulmanes tras Medina y la Meca.

Para los judíos este es también el lugar más sagrado para el judaísmo, ya que defienden que antes de la mezquita albergó el Primer Templo construido por Salomón y el Segundo Templo (destruido por los romanos), sin embargo según las normas religiosas solo pueden orar aquí algunos rabinos.

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En las últimas décadas y en paralelo al auge del sionismo religioso que simboliza Ben Gvir, cada vez más rabinos instan a entrar a la Explanada a rezar violando el ‘statu quo’ acordado por Israel con Jordania en 1967, según el cual solo los musulmanes pueden orar en el recinto.