Ocupantes del Hondius en Países Bajos dieron negativo en la prueba de hantavirus al llegar

En dos vuelos que aterrizaron en el aeropuerto de Eindhoven viajaban 26 evacuados entre tripulación y ocupantes, uno de ellos de nacionalidad neerlandesa y el resto procedentes de Filipinas, Australia, Nueva Zelanda o Alemania, entre otros.

A pesar de este resultado, el RIVM recordó que los afectados, algunos de ellos ya en sus países de origen, deben mantener una cuarentena obligatoria de seis semanas que para todos ellos comenzó entre el 10 y el 12 de mayo, según el día en que aterrizaron en Países Bajos.

Los ocupantes neerlandeses del buque, que navegaba desde Argentina hacia Cabo Verde cuando comenzaron a detectarse los primeros casos, fueron sometidos a su llegada al país a exámenes médicos exhaustivos y posteriormente fueron trasladados en furgonetas directamente a sus domicilios, donde guardan la cuarentena.

También se habilitó un hotel para los miembros de la tripulación y los pasajeros que no lograron regresar a sus países de origen de inmediato.

La llegada del crucero al puerto de Rotterdam, el embarcadero más grande de Europa, está prevista para el próximo lunes por la mañana, cuando dará comienzo una operación coordinada de limpieza y desinfección integral de la embarcación.

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La Organización Mundial de la Salud mantuvo hoy en once los casos activos, todos los cuales corresponden a personas que estuvieron a bordo, y confirmó que el riesgo para la población mundial es bajo y que se seguirá vigilando la situación epidemiológica.