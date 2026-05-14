ONU: unos 26,4 millones de personas en RD del Congo sufren dificultades alimentarias

Con casi uno de cada cuatro congoleños en dificultades para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, el país se enfrenta a una de las crisis de hambre "más grandes y graves" del mundo, informaron la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) en un comunicado.

"Lejos de remitir, la crisis se ha arraigado y se ha vuelto cada vez más compleja, atrapando a millones de hogares vulnerables en un ciclo de necesidades persistentes", declaró el representante del PMA en la RDC, David Stevenson.

Según las últimas proyecciones de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC, en inglés), hasta 4,18 millones de niños menores de cinco años requieren de tratamiento por desnutrición aguda, de los que más de 1,3 millones padecen o padecerán desnutrición aguda grave, que puede ser fatal en cuestión de semanas en caso de no tratarse.

En torno a 1,5 millones de mujeres embarazadas y lactantes también padecen desnutrición aguda, lo que agrava los riesgos para la salud tanto de las madres como de sus niños.

Estas dinámicas afectan, sobre todo, a las provincias orientales de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Ituri y Tanganyika, donde el conflicto "desplaza a familias, destruye medios de subsistencia, perturba los mercados y limita el acceso a las tierras de cultivo".

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Más de 7,8 millones de personas se encuentran desplazadas internamente en la RDC, que se ven afectadas por la pérdida de sus hogares, tierras, ganado y fuentes de ingresos; así como por los "persistentemente altos" precios de los alimentos, la interrupción de las cadenas de suministro y brotes recurrentes de enfermedades, como el cólera, el sarampión y la micosis.

Tanto la FAO como el PMA advirtieron de que la asistencia humanitaria es "muy inferior" a las actuales necesidades de la población, y pidió "urgentemente" 163 millones de dólares (unos 139 millones de euros) para ampliar su apoyo agrícola antes de que se pierdan las "cruciales" épocas de siembra.

"Cuando las familias reciben semillas, herramientas y apoyo oportuno para su subsistencia, pueden producir alimentos en cuestión de semanas, proteger su dignidad y evitar caer en una hambruna aún mayor. Pero este apoyo debe llegar antes de que finalicen los períodos de siembra", afirmó el representante de la FAO en la RDC, Athman Mravili.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por numerosos grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (MONUSCO).