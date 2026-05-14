Opositor Rosales pide celebración de elecciones en Venezuela e insta a seguir plan de EEUU

"Nosotros queremos elecciones y como oposición, parte de la oposición venezolana, exigimos elecciones de todo, incluyendo la presidencial y apoyaremos a la alternativa presidencial que presente la oposición", dijo el exrival del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) en una rueda de prensa de su partido Un Nuevo Tiempo (UNT).

El dirigente señaló que ve propicio nombrar a nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), ahora que la Asamblea Nacional aprobó una reforma para elevar el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y abrió un proceso para nombrar nuevas autoridades.

"Aspiramos a que esa reinstitucionalización nos conduzca a la regla máxima de cualquier sistema democrático, que es el equilibrio de poderes, la autonomía de poderes, el control de los poderes entre ellos y el respeto a la verdad y a la ley. La ley para que inspire confianza y no miedo", añadió.

Los poderes públicos en Venezuela están señalados por la oposición de servir al Gobierno y, en su mayoría, conformados por personas abiertamente afines al Ejecutivo, como es el caso del CNE.

Rosales insistió en que Venezuela necesita una "reinstitucionalización transparente" y que, por ejemplo, "un magistrado o una magistrada no responda al mandato, a la voz de un político o de una persona, sino que responda a la ley, a la Constitución".

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Asimismo, se refirió al plan de tres fases de Estados Unidos para Venezuela -estabilización, reconstrucción y transición- y dijo que confrontar, negar o entrar en controversia con la estrategia trazada por Washington sería un "error gravísimo".

"Nosotros tenemos que seguir dentro de ese diseño estratégico de Estados Unidos, y muy pendientes y siendo realistas, y buscando acuerdos con el propio Estados Unidos y aligerando los procesos y actuando en todos los espacios para que eso se cumpla, pero con realidades", añadió.

Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era "perentorio" definir una fecha sobre comicios en el país.

El chavismo además ha asegurado que estará preparado para ganar las elecciones "cuando sean".

Y según se desprende de la documentación registrada por el abogado de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, en Estados Unidos, la líder chavista planea presentarse a las próximas elecciones presidenciales del país, para las que todavía no hay fecha.