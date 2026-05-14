Padre que perdió a hijo por disparo de policía en Perú pide investigar hasta al presidente

En una rueda de prensa junto a sus abogados, Roger Ruiz criticó que la investigación del crimen haya recaído en una fiscalía simple y no en una especializada en violaciones a los derechos humanos.

También lamentó que la acusación solo haya incluido a Luis Magallanes, el agente que efectuó el disparo, sin considerar a los jefes policiales a cargo de la operación.

Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2025, cuando 'Trvko', que participaba en la protesta, recibió un disparo realizado por Magallanes, que se encontraba infiltrado entre los manifestantes e hizo varios disparos para ahuyentar a la gente que lo perseguía tras ser descubierto.

El fiscal a cargo de la investigación ha solicitado una pena de 10 años y 8 meses de cárcel contra Magallanes por homicidio simple, sin considerar a otros acusados en este episodio como posibles autores mediatos (con dominio del hecho) por supuestamente haber ordenado al agente armado infiltrarse entre los manifestantes.

"Ese policía no pudo estar solo por su propia cuenta. Quiero que sean juzgados los altos mandos que dieron la orden de que estuviese ahí, incluido el propio presidente, porque no creo que no haya tenido conocimiento", señaló Roger Ruiz.

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El padre de 'Trvuko' enfatizó en que su hijo "fue asesinado solo por salir a protestar, que es algo válido en todos los países". "Han pasado 7 meses desde la muerte de mi hijo y nadie me ha explicado por qué mi hijo ha sido asesinado. Hasta ahora nadie del Estado se ha acercado a la familia", lamentó Ruiz.

"Pido justicia para mi hijo, al que nunca voy a volver a tener conmigo y que dejó a un hijo de 11 años que ha quedado prácticamente huérfano, pero necesita apoyo moral y psicológico. Quisiera que las autoridades se hagan responsables de mi nieto, como corresponde", señaló.

El abogado Julio Arbizú, que lleva la defensa legal de la familia de 'Trvko', explicó que "el hecho de que el Ministerio Público a través de sus distintas fiscalías haya tomado este tipo de decisiones tiene que ver con un direccionamiento que es producto de esta captura institucional que ha hecho determinado sector del sistema de justicia", apuntó Arbizú.

La abogada Lucy Marmanillo consideró que remitir el caso a una fiscalía común constituye un mecanismo de impunidad que protege a los altos mandos policiales y limita la actuación del Ministerio Público únicamente al autor material.

Marmanillo subrayó la contradicción de que las lesiones causadas por el mismo agente Magallanes a otro manifestante en el mismo contexto sí estén siendo investigadas por una fiscalía especializada en derechos humanos, mientras que la muerte de ‘Trvko’ no lo esté.