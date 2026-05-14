Sudáfrica reanudará el juicio contra el expresidente Jacob Zuma en febrero de 2027

El juez Nkosinathi Chili del Tribunal Superior de Pietermaritzburg (este) dictaminó que el proceso debe seguir a pesar de las impugnaciones interlocutorias pendientes presentadas por los equipos legales, al considerar que lleva mucho tiempo postergado, según publicaron medios locales.

La decisión supone un revés para la estrategia de la defensa, denominada como "Stalingrado" por el uso incesante de solicitudes y apelaciones para agotar y retrasar el proceso lo máximo posible, para argumentar que las prolongadas demoras han vulnerado el derecho de los acusados a un juicio justo.

El fallo se produjo después de que la Fiscalía sudafricana presentase la solicitud "Stop Stalingrado", y el juicio se reanudará en dos sesiones que se extenderán hasta el 20 de junio de 2027.

"Sin duda, ha habido una demora excesiva en este asunto", afirmó Chili, y es que los cargos fueron presentados en 2003, se retiraron en 2009 y se volvieron a establecer en 2017; desde entonces, Zuma y Thales han presentado numerosas solicitudes que han paralizado el procedimiento.

El expresidente sudafricano, de 83 años, ha estado implicado en numerosos procesos judiciales, principalmente por cargos de corrupción y por el presunto uso de fondos públicos para eludir la rendición de cuentas.

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El 22 de octubre pasado, el Tribunal Superior de Pretoria, capital del país, ordenó a Zuma devolver 28,9 millones de rands (unos 1,6 millones de dólares), más intereses, a la Fiscalía del Estado por los fondos públicos usados para cubrir sus gastos legales en causas privadas.

El exmandatario está procesado en el llamado "juicio del acuerdo de armas", en el que se le acusa de haber aceptado sobornos de la empresa Thales mientras era vicepresidente de Sudáfrica, beneficiarse de contratos estatales y pagos presuntamente recibidos de la firma francesa que habrían sido canalizados a través de su asesor financiero para ocultar su origen.

Los supuestos pagos, de carácter anual, habrían tenido un valor de 500.000 rands (unos 30.000 dólares al cambio actual).