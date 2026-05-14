Venezuela incauta más de 3,5 toneladas de droga en estado fronterizo con Colombia

En total fueron decomisados 1.120,600 kilogramos de marihuana y 2.442,400 kilos de clorhidrato de cocaína, indicó la cartera de Estado en una publicación en Instagram que acompañó con fotos de una persona detenida y de decenas de paquetes.

El ministerio indicó que también fue destruido un "centro logístico (laboratorio) junto a mil 200 litros de combustible encontrados en el sitio y una aeronave".

Según la publicación, el procedimiento fue supervisado por el director del Cicpc, Douglas Rico; el comandante Nacional Antidrogas de la GNB, Rafael Hernández Aguirre, y el director contra el tráfico ilícito de la Superintendencia Nacional Antidrogas, Víctor Guerrero, junto a representantes de la Fiscalía.

Venezuela incautó en 2025 alrededor 70 toneladas de droga, según indicó en diciembre el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

El país caribeño redobló el combate contra el tráfico de drogas durante el segundo semestre del año pasado en medio del despliegue militar ordenado en el Caribe por Estados Unidos, que acusaba al presidente Nicolás Maduro de supuestamente liderar una red de narcotráfico y que Caracas denunciaba como un plan para derrocar el Gobierno.

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El 3 de enero de este año, tropas estadounidenses capturaron a Maduro en un ataque militar en Caracas y otros tres estados cercanos. Tras la detención, la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estableció acercamientos con Washington.

Venezuela y Estados Unidos acordaron el pasado 19 de febrero combatir juntos el narcotráfico en la región y el terrorismo, durante un encuentro que sostuvo en Caracas la presidenta encargada con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, según informó entonces el ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela.