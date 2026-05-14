Yana Lantrátova es nombrada nueva Defensora del Pueblo de Rusia

La candidatura de Lantrátova, de 37 años, fue apoyada por 301 diputados, frente a cuatro votos en contra y dos abstenciones. En total, al cargo de la Defensora del Pueblo aspiraban tres candidatos.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió el miércoles en el Kremlin a Moskalkova, cuyo mandato finalizó en abril, y le agradeció el trabajo realizado durante la última década.

Precisamente Moskalkova, de 70 años, se encargó de gestionar los canjes de presos con Ucrania durante los últimos años.

Según la legislación rusa, la misma persona no puede ocupar el puesto del Defensor del Pueblo durante más de dos mandatos, es decir, más de diez años.

Lantrátova, militante de Rusia Justa, comenzó su carrera política en las Juventudes de Rusia Unida, el partido gobernante en el país.

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La funcionaria fue salpicada por un escándalo relacionado con una "caza de pedófilos" al ser acusada una de las instituciones en la que trabajaba de utilizar a menores para atrapar a pedófilos potenciales.

La propia Lantrátova negó en todo momento su implicación en tales métodos de trabajo.

Entre 2012 y 2018, Lantrátova formó parte del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos. Posteriormente, trabajó en la Administración Presidencial rusa y el Ministerio de Desarrollo Económico.

La nueva Defensora del Pueblo de Rusia ha propuesto prohibir la "propaganda homosexual" en los videojuegos y ha criticado la educación gratuita para hijos de extranjeros.

En marzo de 2024, el Servicio de Seguridad de Ucrania acusó a Lantrátova de implicación en el traslado forzoso de niños de la región de Jersón, anexionada por Moscú y parcialmente controlada por tropas rusas.