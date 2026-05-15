Asociación de norte de Mali acusa al Ejército y mercenario rusos de ataques contra civiles

En un comunicado, la asociación dijo haber documentado casos de violencia contra civiles citando fuentes locales y apuntó que el pasado miércoles una patrulla de las Fuerzas Armadas Malienses (FAMA) y sus socios del grupo paramilitar ruso 'Africa Corps' "golpearon violentamente" a un ciudadano y se llevaron a otro, que dijeron que fue encontrado muerto horas después al oeste de la localidad de Adielhoc (en la región norteña de Kidal).

Aseguró que el muerto "era un simple pastor conocido en la localidad y que no tenía ningún vínculo con grupos armados".

Según Kal Akal, este jueves fuentes locales denunciaron a la asociación bombardeos contra viviendas y un depósito de agua en Kidal.

También denunció el hallazgo de fosas comunes en un cuartel militar en la zona, así como la muerte de cuatro civiles a manos de una patrulla del Ejército malienses de los mercenarios rusos cerca de Léré, en la región de Tombuctú, y ataques aéreos contra viviendas y comercios en Inbougutan, cerca de Anfif, en la región de Gao.

El Ejército maliense no suele pronunciarse sobre este tipo de denuncias y se limita a informar sobre las operaciones militares que lleva a cabo en distintos puntos del país contra lo que llama "grupos armados terroristas".

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Fuentes cercanas a las fuerzas de seguridad malienses dijeron a EFE que los ataques están dirigidos contra grupos terroristas y señalaron que el Ejército lleva a cabo en los últimos días operaciones militares en varias localidades del norte del país, entre ellas Kidal, que cayó el pasado 25 de abril en manos de los rebeldes del Frente de Liberación del Azawad, grupo que reclama la independencia de amplias zonas desérticas del norte de Mali.

La ciudad de Kidal fue controlada por el FLA dentro de una amplia ofensiva simultánea y coordinada con los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por su acrónimo árabe, filial de Al Qaeda en el Sahel) contra la capital, Bamako, y varias localidades, en la que murió el ministro de Defensa, Sadio Camara.