Casi 4 de cada 10 familias paraguayas tienen a una mujer como jefa de hogar

En concreto, el 36 % de los hogares paraguayos tiene a una mujer como cabeza, según el reporte del INE en el marco del Día de las Madres en esta nación.

Asimismo, el INE apuntó que en el país hay 1.434.370 madres, de las cuales "36,4 % está casada, 33,4 % vive en unión, 10,5 % es soltera, 8,6 % es viuda y 11,0 % está separada o divorciada".

Los datos indican que en el ámbito laboral, 876.000 madres están ocupadas y "alrededor de 38 mil están desocupadas y buscando trabajo".

"Entre las madres ocupadas, cerca de 291.000 trabajan por cuenta propia, alrededor de 224.000 son empleadas del sector privado, unas 141.000 se desempeñan en trabajo doméstico y cerca de 60.000 realizan actividades familiares no remuneradas", añadió el órgano.

En febrero pasado, el ente reportó que las mujeres paraguayas ganan casi 40 % menos pese a tener más años de formación que los hombres.

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Entonces, el ente informó que ellas ingresan de media 2.772.000 guaraníes o 455 dólares frente a los 3.815.000 guaraníes (que equivalen a unos 626 dólares a la tasa de cambio actual) que perciben los hombres en el mercado local, lo que supone un 37,63 % menos, aunque ellas en promedio se educan un media de 10,3 años contra los 10,1 de ellos.

Paraguay celebra el Día de las Madres cada 15 de mayo, fecha que coincide con los festejos de independencia de esta nación sudamericana y como "homenaje a la Madre Patria y a todas las madres paraguayas", dijo este viernes el INE.