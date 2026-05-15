Comienza la batalla judicial en Florida contra el polémico mapa electoral de DeSantis

El mapa fue promulgado el pasado 4 de mayo por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, después de su aprobación en ambas cámaras en el Legislativo estatal, de mayoría republicana, y que algunas organizaciones estiman le otorgará cuatro escaños extra al partido en mención.

La medida desencadenó varias demandas la semana pasada, entre ellas la que comenzó a atender desde este viernes un juez del condado de León, presentada por los grupos Equal Ground, Common Cause y UCLA Voting Rights Project.

"La Constitución de Florida prohíbe trazar distritos congresuales con intenciones partidistas, y el gobernador DeSantis y la Legislatura de Florida hicieron exactamente eso", ha dicho en una rueda de prensa virtual la directora ejecutiva de la National Redistricting Foundation, que apoya la demanda.

Pero DeSantis ha negado que el mapa, que nació de una propuesta suya, tenga ese objetivo.

El gobierno estatal ha alegado que el diseño previo que redistribuyó los distritos por motivos raciales violó la Constitución estadounidense y que era necesaria una modificación.

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Los votantes en Florida otorgaron veinte escaños al Partido Republicano y ocho al Partido Demócrata en las más recientes elecciones al Congreso nacional, celebradas junto con las presidenciales, aunque uno de los puestos demócratas permanece vacante desde la renuncia de Sheila Cherfilus-McCormick, el pasado 21 de abril, tras enfrentar acusaciones de corrupción.

La ganancia de escaños puede ser clave en las elecciones de medio mandato de noviembre, que renuevan por completo la Cámara de Representantes nacional, actualmente con 217 republicanos, 212 demócratas, un independiente, y cinco asientos vacantes.

Esta batalla en Florida, que votó en las tres últimas elecciones por el actual presidente, Donald Trump, se suma a la que viven otros estados por sus mapas electorales.

California, Carolina del Norte, Misuri, Ohio, Tennessee, Texas y Utah han rediseñado sus distritos antes de las próximas elecciones legislativas de noviembre.

Alabama y Carolina del Sur también han tomado medidas para rediseñar sus distritos de votación, después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. redujera, el pasado 29 de abril, las protecciones electorales a las minorías raciales y étnicas en la Ley de Derecho al Voto (VRA, en inglés).