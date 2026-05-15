Delcy Rodríguez se reúne en Venezuela con una delegación del Banco Mundial

El equipo de Prensa Presidencial señaló, en una nota, que este encuentro marca un paso estratégico para la estabilización y desarrollo del país, como parte de una nueva etapa de diálogo orientada a la atracción de inversiones internacionales.

Asimismo, dijo que en la reunión también participaron el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira; y el vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Christiam Hernández.

Cordeiro Guerra estuvo acompañada por la gerente de Política Económica para la región, Shireen Mahdi; y el director de Estrategia y Operaciones para América Latina y el Caribe, Óscar Calvo González.

Prensa Presidencial aseguró que con el restablecimiento de estos canales de cooperación multilateral, Venezuela reafirma su compromiso de avanzar hacia una economía diversificada, abierta al mercado global y comprometida con el bienestar de todos sus ciudadanos.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes del encuentro, sin que hubiera declaraciones.

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Esta reunión se da luego de que en abril pasado el Grupo del Banco Mundial anunciara la reanudación de sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, siguiendo los resultados del proceso de votación del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una decisión que pone fin a una pausa que se extendía desde 2019.

Ese mismo mes, el FMI también anunció en Washington la reanudación de sus relaciones con Venezuela, una decisión adoptada en consonancia con "las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total" del organismo, según el comunicado oficial difundido entonces.

Las relaciones fueron suspendidas en marzo de 2019, en plena crisis política, cuando Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato que la oposición consideró ilegítimo, lo que llevó a la autoproclamación del entonces titular del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, como presidente del país, reconocido por decenas de países.

El pasado 13 de mayo, el Ejecutivo chavista anunció el lanzamiento de un proceso "formal, integral y ordenado" para la reestructuración de la deuda pública externa del país y de su estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sin detallar a cuánto asciende este monto.

El Ministerio de Economía explicó entonces en un comunicado que el objetivo es reconstruir "la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano".

Según informó el pasado marzo Transparencia Venezuela, la deuda externa de Venezuela se estima en más de 170.000 millones de dólares.