Dos grandes navieras dejan de tomar reservas en Cuba tras las nuevas sanciones de EE.UU.

Según confirmaron a EFE varias fuentes del sector que prefirieron mantener el anonimato, ambas compañías -que no tienen presencia física en la isla sino que trabajan a través de agentes- han tomado medidas para congelar, al menos temporalmente, el registro de reservas de espacio para transporte de mercancías, como avanzó en primer lugar el medio cubanoamericano Cibercuba.

En concreto, Hapag-Lloyd ha decretado lo que en el sector se denomina un "stop booking", vigente desde este miércoles pasado y -como máximo- hasta el 5 de junio, fecha que coincide con plazo fijado por las autoridades estadounidenses para que las empresas potencialmente afectadas por la nueva Orden Ejecutiva abandonen sus actividades vinculadas con Cuba.

Los "stop booking", aclaran expertos de la industria, son medidas temporales que pueden tener también causas técnicas (Hapag-Lloyd emitió una en enero pasado por sobrecarga en un puerto) y que son más una acción preventiva que el avance de una decisión definitiva.

Por su parte, el agente de CMA CGM en Cuba aún no ha recibido órdenes claras de la naviera francesa, pero al parecer su sistema operativo no está aceptando nuevas reservas vinculadas con la isla, según fuentes del sector.

EFE ha contactado con ambas navieras y hasta el momento no ha recibido respuesta explicando su situación.

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La industria del transporte marítimo en Cuba tiene una relación directa con Gaesa, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), responsable de al menos el 40 % del producto interno bruto (PIB) del país, según estimaciones independientes, y recién sancionada según la última Orden Ejecutiva de EE.UU. contra Cuba.

Gaesa, además de controlar el sector turístico, el comercio interior en divisas, parte del transporte interior, la distribución de combustibles y las telecomunicaciones, también está a cargo de puertos, terminales marítimas, servicios de aduanas y la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM).

Este 1 de mayo el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó la Orden Ejecutiva 14404 que amenaza con congelar los activos en territorio estadounidense de todas las personas o entidades que trabajen o hayan trabajado para el Gobierno cubano, o de quienes les hayan apoyado financiera, material o tecnológicamente.

Una semana más tarde la minera canadiense Sherritt, la mayor inversión en Cuba, anunció su salida inmediata de la isla.