EEUU considera bajo el riesgo de contagio en el país por nuevo brote de ébola en el Congo

"Los CDC están monitoreando de cerca los informes sobre un brote de ébola en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, y están trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud, a través de nuestra oficina en el país, para apoyar los esfuerzos de respuesta", dijo el organismo en la red X.

En su mensaje, la entidad sanitaria recordó que esta peligrosa enfermedad se propaga mediante el contacto directo con los fluidos corporales de un enfermo o fallecido a causa del virus, por lo que insisten en que "la detección temprana y la respuesta oportuna son fundamentales para limitar la transmisión".

"El riesgo que el ébola representa para el público estadounidense se considera bajo, no obstante, se recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de las directrices oficiales de salud pública, mientras las autoridades sanitarias trabajan para caracterizar con mayor detalle la cepa del virus y contener el brote", indicaron.

Los CDC afirmaron que "continúan apoyando a sus socios globales de salud pública en las labores de vigilancia, análisis de laboratorio, prevención de infecciones y respuesta ante brotes" como este.

La República Democrática del Congo declaró un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri, en el este del país, que ya ha dejado al menos 65 muertos y 246 casos sospechosos, comunicó hoy la agencia de salud pública de la Unión Africana.

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Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África, agencia de la Unión Africana, mostraron su preocupación por la posibilidad de trasmisión debido a la intensa movilidad poblacional y convocaron a una reunión urgente de coordinación de alto nivel con entidades regionales e internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los CDC de EE.UU., China y Europa.

Tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump terminó la asistencia humanitaria canalizada a través de la ahora desmantelada Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), lo que, algunos consideran, ha provocado una crisis de salud pública y un aumento de la inestabilidad política en África.