El Consejo de Europa se dota de un instrumento jurídico para confiscar criptoactivos

Los ministros de Exteriores de los 46 países miembros del Consejo de Europa adoptaron este viernes, durante la reunión que mantuvieron en Chisinau, la capital de Moldavia, ese nuevo protocolo que se abrirá a la firma en una conferencia en Estrasburgo el próximo 14 de octubre y que entrará en vigor cuando lo hayan ratificado cinco Estados.

En un comunicado, la organización destacó que este nuevo instrumento legal amparará a los Estados para confiscar cualquier activo de una persona condenada, y no sólo los directamente vinculados a los delitos específicos, si el tribunal puede determinar que esos bienes se han conseguido gracias a los beneficios de la conducta delictiva.

Igualmente será posible el decomiso por orden judicial, sin necesidad de una condena penal, cuando se sospeche que unos activos constituyen el producto del delito.

Y también cuando figuren en poder de terceros, para evitar las maniobras de testaferros, aunque eso se tendrá que hacer con garantías para las personas que demuestren haber actuado de buena fe.

Para llevar a cabo esas operaciones, los países habrán de establecer o designar un organismo encargado de localizar y recuperar los activos de origen delictivo y una oficina que se ocupará de la gestión de los que queden congelados, incautados y decomisados.

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El protocolo refuerza las competencias de las unidades de inteligencia financiera para que puedan requerir datos de un mayor número de proveedores de servicios de activos virtuales y para ejercer sus facultades de supervisión y suspensión.

El instrumento que viene a completar la llamada Convención de Varsovia amplía y facilita el intercambio de información, con la posibilidad de crear equipos conjuntos de investigación entre países, asienta modalidades de cooperación transfronteriza y regula los acuerdos para repartirse los activos incautados.

La cooperación directa y obligatoria entre los organismos de recuperación de activos y de su gestión facilitará ese intercambio de información, pero también la puesta en marcha de medidas urgentes para la congelación o el embargo de bienes y evitar así que puedan escapar a las acciones de represión.

En la práctica, se trata de obtener un acceso rápido a informaciones de entidades financieras y otros proveedores de servicios de activos virtuales (utilizados con frecuencia por los delincuentes para borrar trazas de sus beneficios) para determinar los titulares de cuentas y los propietarios de criptoactivos.

El Consejo de Europa se esforzó en destacar que un elemento "clave" de este protocolo es "la prioridad que se da a las víctimas".

Así, por ejemplo, en ciertas condiciones las administraciones públicas podrán devolver a sus legítimos propietarios bienes decomisados o indemnizar a las víctimas del delito, y eso incluso antes de que se dicte una resolución definitiva sobre la confiscación.

Igualmente se incita a los Estados a que dediquen los activos de origen delictivo incautados a fines sociales o públicos. Por ejemplo, se plantea utilizar los requisados a los traficantes de drogas para financiar centros de rehabilitación de drogodependientes.

El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, hizo hincapié en que, "con este protocolo, los Estados se dotan de medios más sólidos para combatir el blanqueo de capitales, desarticular redes delictivas, defender la democracia sin las trabas de las fronteras y de las tecnologías y para proteger mejor a las víctimas de los delitos financieros".

"La seguridad democrática -advirtió Berset- depende de instituciones sólidas, de la confianza pública y del Estado de derecho, unos pilares que los flujos financieros ilícitos erosionan cuando circulan libremente por el sistema financiero mundial con la ayuda de las nuevas tecnologías".