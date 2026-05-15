Europa abre con pérdidas arrastrada por Asia y mientras el petróleo sube de nuevo

En la apertura del mercado, la bolsa que más cae es la de Milán, el 1 %; seguida de Fráncfort, el 0,92 %; Londres, el 0,74 %; París, el 0,71 %; y Madrid, el 0,69 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja el 1,05 %.

Las bolsas europeas han abierto este viernes en rojo lastradas por Asia, donde se han registrado importantes caídas, lideradas por el Kospi surcoreano, que se ha desplomado un 6,12 % tras alcanzar máximos intradía.

Asimismo, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 1,99 % este viernes, por la recogida de beneficios en el sector tecnológico y el aumento en el rendimiento de los bonos de deuda japonesa.

Asimismo, el Hang Seng de Hong Kong se deja el 1,58 %; y Shanghái, el 1,02 %.

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Y ello, en una jornada en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha concluido su visita oficial a China.

Según la agencia estatal Xinhua, Trump ha afirmado que esta visita ha sido "muy exitosa" e "inolvidable", y en ella han alcanzado "una serie de consensos importantes", han logrado "múltiples acuerdos" y resuelto "no pocos problemas".

"Las relaciones entre Estados Unidos y China son muy importantes y sin duda serán cada vez mejores", ha subrayado Trump, quien ha agregado que desea mantener una comunicación "sincera y profunda" con Xi, al que espera recibirlo en Washington.

Xi -según Xinhua- ha calificado la visita de "histórica" y "emblemática" y ha explicado que ambos líderes han fijado una nueva orientación para los lazos bilaterales con una "relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE. UU.".

Según ha asegurado China, Trump y Xi han pedido mantener abierta la "puerta del diálogo" sobre Irán y reabrir "cuanto antes" el estrecho de Ormuz.

El encuentro también estuvo marcado por cuestiones como el comercio, Taiwán, la tecnología, Irán, Ucrania, la península coreana y el acceso al mercado chino para empresas estadounidenses, entre los asuntos tratados.

En este contexto, y mientras no hay avances en las negociaciones de Estados Unidos e Irán, el barril de petróleo brent para entrega en julio sube de nuevo este viernes, el 1,44 %, hasta los 107,25 dólares.

Ante el miedo a que el alza de los precios de la energía se mantenga y se dispare la inflación, las bolsas europeas han arrancado en rojo, según los expertos.

Y ello, en una jornada en la que no habrá ni datos macroeconómicos ni resultados relevantes, y mientras los futuros de Wall Street adelantan caídas muy moderadas.

El euro, por su parte, sigue a la baja y se cambia a 1,163 dólares.