Fiesta 'loca' y paternidad en 'Club Kid', con Cara Delevingne y Diego Calva en Cannes

"¿Alguien gay en la sala? Vamos a tener que haceros salir", bromeó Firstman en el estreno de la película, que compite en la sección 'Una cierta mirada' del prestigioso festival francés.

El actor y realizador, conocido por sus papeles en 'Call Your Father' (2016) y 'Rotting in the Sun' (2023), describió como un "sueño" el poder estrenar en Cannes -algo con lo que bromea en la propia cinta gracias al 'meme' de una lata ('can', en inglés)- y deseó que esta desenfrenada y a la vez tierna propuesta sirva para que todo el mundo sea más amable con los demás y consigo mismo.

'Club Kid' cuenta la historia de Peter (Firstman), un promotor de fiestas homosexual en Nueva York al que la noche y las drogas se le van algo de las manos y al que su socia (Delevingne) decide abandonar.

Eso no es tanta sorpresa como el encontrarse un día a una conocida en su casa con un niño británico llamado Arlo (Reggie Absolom), que resulta ser su hijo, aunque él no se acuerda de su concepción ocurrida en -por supuesto- una fiesta.

La inesperada paternidad y el amor que va a despertar en él Arlo van haciendo que Peter cambie su vida poco a poco, con ayuda de, entre otros, un trabajador social interpretado por Diego Calva.

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Al estreno, que tuvo lugar en la sala Debussy del Palacio de Festivales de Cannes (la segunda mayor del recinto y hogar natural de la sección 'Una cierta mirada'), acudieron figuras como el realizador y actor canadiense Xavier Dolan, y el filme fue recompensado con unos siete minutos de aplausos en pie al caer los créditos.

"Esta es una historia muy personal para mí y, solo para que lo sepáis, para hacer esto filmamos en fiestas reales en Nueva York", compartió Firstman después de abrazarse, emocionado, con todo el equipo y de mantear a Reggie Absolom, corazón de la película junto al realizador.

Esas fiestas son "espacios donde la mayoría no podéis entrar" incluso "sin una cámara", añadió entre risas, y ellos pudieron hacerlo para rodar la película, comentó agradecido.

Los premios de la sección 'Una cierta mirada' se desvelarán el 22 de mayo, un día antes de la gala de cierre de la 79 edición del Festival de Cannes en la que se entregará la Palma de Oro 2026.