FundéuRAE: “tomar un ‘break’”, anglicismo innecesario

Sobre todo en las secciones de sociedad de la prensa, se pueden encontrar frases como “La cantante anuncia que tomará un ‘break’ en su carrera”, “La pareja se había tomado un break en su relación” o “Un oso elige un árbol de una zona residencial para ‘tomar un break’”.

La búsqueda de un tono distendido y coloquial no es razón para desechar expresiones más que asentadas en español como “despejarse”, “darse un respiro” y “tomarse un descanso”, así como “hacer una pausa” o, si se trata de algo breve, “hacer un receso”, según el contexto. La existencia de alternativas, que incluso podrían ser más precisas y transparentes, hace innecesario el uso del giro “tomar un ‘break’”.

Por ello, en los ejemplos anteriores, lo adecuado habría sido “La cantante anuncia que hará una pausa en su carrera”, “La pareja se había dado un respiro en su relación” y “Un oso elige un árbol de una zona residencial para tomarse un descanso”.

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