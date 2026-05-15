Ghana concluye su rescate con el FMI e inicia una fase de asistencia técnica de tres años

Tras cumplir con las metas del Servicio Ampliado de Crédito (ECF, en inglés), Ghana realizará la transición hacia un Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI), un mecanismo no financiero diseñado para consolidar la estabilidad macroeconómica y atraer inversión privada sin necesidad de nuevos préstamos del organismo.

El portavoz de la Presidencia ghanesa, Felix Kwakye Ofosu, destacó hoy que este hito representa la restauración de la sostenibilidad de la deuda "mucho antes de lo previsto".

Según el Ejecutivo, las reformas estructurales aplicadas desde 2025 por la administración del presidente John Mahama permitieron reducir la inflación y fortalecer el cedi, la moneda local.

“Las reservas internacionales brutas de Ghana han aumentado hasta un máximo histórico de 14.500 millones de dólares (unos 13.565 millones de euros) en febrero de 2026, lo que representa casi seis meses de cobertura de importaciones", subrayó Ofosu en un comunicado.

Por su parte, el jefe de la misión del FMI, Ruben Atoyan, confirmó que el desempeño del programa ha sido "satisfactorio" y que el crecimiento económico superó las expectativas en 2025.

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Sin embargo, advirtió que el entorno global sigue siendo "incierto" debido a las posibles repercusiones del conflicto en Oriente Medio en los precios de la energía y los fertilizantes.

El nuevo acuerdo de tres años se centrará en salvaguardar la sostenibilidad de la deuda y mejorar la transparencia fiscal, especialmente en la estatal Compañía Eléctrica de Ghana (ECG) y el sector del cacao.

El FMI instó a las autoridades a mantener una política monetaria prudente y a eliminar las brechas en el marco anticorrupción para apuntalar la confianza de los inversores.

La mejora en los indicadores económicos se ha reflejado también en las calificaciones crediticias del país, que han pasado del estado de impago a una nota de “B” con perspectiva positiva tras cinco revisiones consecutivas al alza.

Con el nuevo instrumento técnico, el Gobierno ghanés aspira a alcanzar la calificación de “grado de inversión” para reducir los costes de endeudamiento y acelerar el desarrollo de infraestructuras críticas.