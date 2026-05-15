India aumenta precio de los combustibles por primera vez desde inicio de la guerra en Irán

Se trata de un incremento de en torno al 3 %, con los precios por litro de gasolina llegando a 97,77 rupias (1,04 dólares) en Nueva Delhi; 108,74 rupias (1,13 dólares) en Calcuta; y 106,68 (1,11 dólares) en Bombay.
La India, país que importa alrededor de la mitad de su petróleo a través del estrecho de Ormuz, había hasta ahora evitado aumentar los precios de los combustibles, a diferencia de países vecinos como Pakistán, Bangladés, Nepal y Sri Lanka.
El alza de este viernes ya venía siendo anticipada luego de que el primer ministro indio, Narendra Modi, pidiera el domingo pasado ahorrar combustible, priorizar el trabajo remoto y evitar las importaciones para conservar las reservas de moneda extranjera y frenar el debilitamiento de la rupia.
Los precios del gas natural comprimido (GNC) y el gas licuado de petróleo (GLP), que están regulados por el Gobierno, también han sido incrementados a lo largo de los casi tres meses de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.
El aumento del coste de los combustibles amenaza con acelerar una inflación que tuvo un aumento moderado, hasta 3,48 %, en abril, impulsada sobre todo por el precio de los alimentos.
Este viernes Modi emprendió una gira internacional por cinco naciones que arranca en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y continuará por Países Bajos, Suecia, Noruega e Italia, un viaje de seis días destinado a asegurar el suministro energético de la India.