La Fed cierra su caso de supervisión sobre las operaciones de UBS y Credit Suisse en EEUU

Después de que en 2023 la entidad estadounidense diera por cerrado su caso ligado al escándalo Archegos -el que forzó a UBS a adquirir Credit Suisse para evitar su quiebra- la Fed activó a través de una orden de consentimiento una fase de supervisión para mejorar la gestión de riesgo en las operaciones estadounidenses de la segunda entidad, ya bajo el control de UBS.

El cierre de la orden de cumplimiento anunciada por la Reserva Federal implica que el banco central estadounidense considera que esas lagunas han sido corregidas en lo que se refiere a las operaciones de UBS Group AG, Credit Suisse AG, Credit Suisse Holdings EE.UU. y la sucursal en Nueva York de Credit Suisse AG.

Cuando el fondo privados Archegos incurrió en impagos, la exposición de Credit Suisse dejó en evidencia su marco de gestión de riesgos, lo que forzó su absorción por parte de UBS en 2023 a modo de rescate.